В этом году противоклещевую обработку проведут в «Гремячей гриве» и на озере Мясокобината

Администрация города готовит аукцион на пртивоклещевую обработку в Красноярске. Мэрия составляет планы-задания согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году некоторые общественные пространства будут обработаны от клещей впервые. Например, территория эко-парка «Гремячая грива», озера Мясокобината, дворы и парки на ул. Взлетной, в микрорайонах «Солнечный» и «Северный».

«Обработку будут проводить на территории 460,1 га. Это больше, чем в прошлом году, когда обрабатывали 455 га. Работы начнутся, как только позволит погода. По условиям контракта подрядчик должен будет организовать специальное обследование участков, провести работы по очистке их от мусора и листвы, провести покос травы (при наличии), а затем санитарную обработку этих территорий от клещей. Обработка должна быть проведена по правилам, с соблюдением всех норм, специальными препаратами, в сухую погоду. Все применяемые средства, должны быть безопасными для людей и животных», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

После проведения обработки подрядчик дважды проконтролирует эффективность процедуры: через 4-5 дней, а также через две недели. Если численность клещей будет превышать нормативную, в течение сезона членистоногих протравят повторно.

Добавим, что противоклещевую обработку летом также проводят парк флоры и фауны «Роев ручей», а также фан-парк «Бобровый лог».