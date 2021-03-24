Центробанк перестанет выпускать десятирублевки с изображением достопримечательностей Красноярска

Центробанк меняет дизайн купюр. Главная задача – повысить степень защиты банкнот, а заодно сделать более современный дизайн. К 2025 году изменить планируют деньги номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000 тысяч рублей. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. На пятисотках будет изображен Пятигорск, на тысяче — Нижний Новгород, а на пятитысячной банкноте — Екатеринбург. Десятирублевку, на которой сейчас изображены достопримечательности Красноярска – Коммунальный мост и Часовня Параскевы Пятницы — тоже ждет модификация. Вместо красноярских достопримечательностей на ней будут изображены красоты Новосибирска, а на оборотной стороне — достопримечательности Сибирского федерального округа.

«Последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями», — отметил заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев.

В 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.