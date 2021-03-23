Школьники запустили флешмоб в поддержку присвоения Красноярску звания «Город Трудовой доблести»

Школьники включились в поддержку присвоения Красноярску звания «Город трудовой доблести». Они запустили творческий флешмоб. Как рассказали сегодня в мэрии, хореографы и воспитанники танцевального коллектива «Кабриоль» из Центра творчества и развития придумали танец. Саундтреком флешмоба выбирался в ходе песенного конкурса. На суд жюри были представлены 15 авторских песен, написанных школьниками и учителями о любимом городе. Песня «Мы в эфире» – стала лучшей Музыку и слова написал учитель английского языка из 148 школы Дмитрий Коломыцев, а исполнила композицию его коллега – Дарья Мухраева.

Отправной точкой флешмоба «Я–ЗА» ребята выбрали набережную Енисея в районе вантового моста – историческое место рождения Красноярска. Юные танцоры исполнили основные танцевальные движения и призвали всех жителей, кто хочет поддержать Красноярск, повторить этот простой танец и присоединиться к флешмобу. Танец нужно записать на видео и выложить в социальных сетях «ВКонтакте» и Инстаграм с хештегами #КрасноярскДоблестьРФ #Я-ЗА.

Напомним, Красноярск борется за получение почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Более 100 тысяч жителей уже отдали свои голоса в поддержку инициативы. Красноярцы голосуют на специально созданном интернет-сайте «Красноярскдоблесть.рф», на специальных пунктах в торговых центрах, предприятиях и учреждениях.

Почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» установлено для увековечения подвига тружеников тыла, совершенного во время Великой Отечественной войны и присваивается городам указом Президента страны.