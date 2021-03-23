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При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе прошел День воды

Главная Общество
Красноярск
16:17 23 Марта 2021
дети, конкурс, творчество, гэс, энергетика, вода
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С середины февраля по 22 марта в Центре дополнительного образования, детских садах и школах Кежемского района прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню водных ресурсов. Сотрудники Богучанской ГЭС организовали для детей творческий конкурс «Живая вода», подготовили он-лайн викторину и совместно с образовательными учреждениями организовали открытые уроки. Мероприятия прошли в городе Кодинске, поселках Имба и Недокура, деревне Тагара, селах Ирба и Заледеево.

«Для энергетиков охрана водных ресурсов и служебная обязанность, и давно сложившаяся привычка. На Богучанской ГЭС в декабре 2020 года введена обновленная «Экологическая политика», в которую включены актуальные требования законодательства, экологические стандарты и научные разработки. Мы понимаем, что в современном мире и этого может быть недостаточно. Нужно воспитывать бережное отношение к воде в подрастающем поколении, начиная с самых младших школьников, и не прекращать эту работу ни на один день. Лишь тогда мы можем быть уверены, что нам удастся сохранить природу для будущих поколений», - сказал и.о. генерального директора Богучанской ГЭС Владислав Кобяков.  

На конкурс поделок из снега и льда «Живая вода» подали более 40 заявок авторы индивидуальных работ и несколько временных «творческих коллективов». Ребята проявили большие художественные таланты и фантазию, создав оригинальные работы самых разных размеров, от крохотных до пригодных для использования в качестве малых архитектурных форм. Юные авторы использовали для своих работ не только краски, как предлагали организаторы конкура, но и другие украшения – водоросли, ракушки, замороженные фрукты. Один из авторов придумал и применил собственную подсветку из небольшого фонарика; другие нашли своим работам практическое применение – это и украшение, и кормушка для птиц.

При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе прошел День воды

В он-лайн тесте приняли участие десятки учащихся ЦДОД. Результаты показали, что некоторые вопросы вызывают большие затруднения. Мало кто знает, например, какие объекты можно размещать в водоохраной зоне, а какие – категорически запрещено; очень мало правильных ответов на вопрос о перенасыщении водоемов органическими веществами и разрастании водорослей. Не все знают о необходимости экономить воду в быту и количестве воды, которые тратит одна семья. В то же время, абсолютно все школьники правильно ответили на вопрос об утилизации отходов личного автотранспорта. Эти данные можно использовать в дальнейшей просветительской работе.

В детских садах прошли занятия по темам «Вода – удивительное вещество», презентация книги «Речка, речка, где твой дом?», выставки рисунков «Волшебница вода» и акция «Берегите воду». В школах Кежемского района прошли тематические уроки: в 1 – 4 классах «Вода в нашей жизни», в 5–8 классах «Сбережение водных ресурсов». Дополнительные занятия, посвященные охране природных ресурсов прошли и в Центре дополнительного образования детей города Кодинска. В этих занятиях приняли участие более 910 детей и более 40 педагогов.

При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе прошел День воды

Фото: пресс-служба АО "Богучанская ГЭС" 
По материалам пресс-службы АО "Богучанская ГЭС" 

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