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В Красноярске из-за незаконных работ под ЛЭП без света остались 700 человек

Главная Общество
Красноярск
16:15 23 Марта 2021
электроэнергия, электричество, авария, работа
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В Красноярске снегоуборочная техника оставила без света 700 человек в Железнодорожном районе. Электроэнергии лишились не только жители, но и Железнодорожная больница и железнодорожный вокзал.

Как рассказали в филиале компании «Россети Сибирь» «Красноярскэнерго», еще в феврале этого года в охранной зоне ЛЭП неизвестные организовали снегоотвалы. В итоге снегоуборочная машина повредила сети. Инцидент произошел на улице Профсоюзов, где проводит работы строительная компания «Сибиряк».

«Выясняя причину произошедшего, сотрудники производственного отделения «Красноярские электрические сети» обнаружили, что на территории бывшего Комбайнового завода проводятся масштабные демонтажные работы с использованием спецтехники (автокраны, бульдозеры, экскаваторы, дробильные и другие установки), сносятся цеха и помещения комбайнового завода. Работы проводятся в охранной зоне воздушных линий 110 кВ. При этом обращений о согласовании строительных работ в границах охранной зоны в адрес «Красноярскэнерго» не поступало», - заявили энергетики.

Установлено, что под воздушной линией 110 кВ складируются стройматериалы и крупногабаритный строительный мусор. Расстояние от ЛЭП до земли местами уменьшено до 3,5-4 метров при допустимых семи в населенных пунктах. Также обнаружены следы термического воздействия на провод. Несмотря на все сложности, специалисты «Красноярскэнерго» восстановили энергоснабжение за 22 минуты.

В итоге по факту повреждения воздушной линии энергетики подали заявление в полицию.

В компании «Россети Сибирь» напоминают: несанкционированные действия в границах охранной зоны могут стать причиной повреждения энергооборудования, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Вмешательство в работу энергосистемы часто заканчивается для нарушителей плачевно.

Сообщить о незаконных работах вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии «Россети Сибирь» т. 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).

Фото: компания «Россети Сибирь»
По материалам компании «Россети Сибирь»

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