«Отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что»: Андрей Модестов об увольнении

Бывший главный врач краевого онкодиспансера впервые выступил с публичными комментариями по поводу своего ухода. Он разместил прощальный пост у себя Facebook:

«Все-таки, 11 лет, один месяц и три недели на одном месте дают отпечаток восприятия перемен, однако, отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что.

Вспоминая один из афоризмов Гиппократа: "Жизнь коротка, наука и искусство бесконечны, случаи скоротечны, опыт обманчив, верное суждение трудно", хотелось бы сказать:

1. Говоря о жизни, она действительно коротка с точки зрения космоса и надо успеть совершить много добрых дел. Это одно из моих кредо.

2. Врачевание - это наука, искусство и ремесло одновременно, и я рад что остаюсь во врачебном сообществе в новом качестве.

3. Ветер перемен быстро наполнил паруса, поменял направление и ведёт профессиональный корабль к новому берегу, ибо как говорил философ Сенека: "... необходимость приходит в одежде случайности".

4. Крепкий фундамент онкологической службы края, созданный за последние годы - это общее детище Законодательного Собрания и Правительства Красноярского края, министерства здравоохранения, сплоченного коллектива онкодиспансера в связке с медицинскими организациями края. Важно сохранить это "здание" и приумножить новыми этажами.

5. Поступив на государственную службу советником губернатора с регулированием вопросов в области здравоохранения и санитарно-гигиенического благополучия приложу максимум усилий для развития медицинской помощи жителям Красноярья.

Спасибо за неравнодушие Вам, Друзья!»