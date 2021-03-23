23 марта
Красноярск
погода -3 °C
75.36
 
€ 89.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что»: Андрей Модестов об увольнении

Главная Общество
Красноярск
16:15 23 Марта 2021
увольнение, врач, главный, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывший главный врач краевого онкодиспансера впервые выступил с публичными комментариями по поводу своего ухода. Он разместил прощальный пост у себя Facebook:

«Все-таки, 11 лет, один месяц и три недели на одном месте дают отпечаток восприятия перемен, однако, отпускаю детище легко, потому что не стыдно ни за что.

Вспоминая один из афоризмов Гиппократа: "Жизнь коротка, наука и искусство бесконечны, случаи скоротечны, опыт обманчив, верное суждение трудно", хотелось бы сказать:

1. Говоря о жизни, она действительно коротка с точки зрения космоса и надо успеть совершить много добрых дел. Это одно из моих кредо.

2. Врачевание - это наука, искусство и ремесло одновременно, и я рад что остаюсь во врачебном сообществе в новом качестве.

3. Ветер перемен быстро наполнил паруса, поменял направление и ведёт профессиональный корабль к новому берегу, ибо как говорил философ Сенека: "... необходимость приходит в одежде случайности".

4. Крепкий фундамент онкологической службы края, созданный за последние годы - это общее детище Законодательного Собрания и Правительства Красноярского края, министерства здравоохранения, сплоченного коллектива онкодиспансера в связке с медицинскими организациями края. Важно сохранить это "здание" и приумножить новыми этажами.

5. Поступив на государственную службу советником губернатора с регулированием вопросов в области здравоохранения и санитарно-гигиенического благополучия приложу максимум усилий для развития медицинской помощи жителям Красноярья.

Спасибо за неравнодушие Вам, Друзья!»

Напомним, что Андрей Модестов был отправлен в отставку в этом месяце. В скором времени он займет новую должность — советник главы региона по здравоохранению.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Четверть россиян поддержали переход на четырехдневку и введение новых праздников

Четверть россиян поддержали переход на четырехдневку и введение новых праздников

23 Марта 2021 г.
Половина респондентов предлагают оставить решение вопроса на усмотрение работодателя
Новости Красноярска: Школьники запустили флешмоб в поддержку присвоения Красноярску звания «Город Трудовой доблести»

Школьники запустили флешмоб в поддержку присвоения Красноярску звания «Город Трудовой доблести»

23 Марта 2021 г.
Они запустили творческий флешмоб
Новости Красноярска: При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе прошел День воды

При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе прошел День воды

23 Марта 2021 г.
Сотрудники БоГЭС организовали для детей творческий конкурс
Новости Красноярска: В Красноярске из-за незаконных работ под ЛЭП без света остались 700 человек

В Красноярске из-за незаконных работ под ЛЭП без света остались 700 человек

23 Марта 2021 г.
Энергетики восстановили сети за 22 минуты
Новости Красноярска: Ради ремонта ул. Академика Павлова в Красноярске снесут 22 павильона

Ради ремонта ул. Академика Павлова в Красноярске снесут 22 павильона

23 Марта 2021 г.
Часть объектов уже демонтированы
Новости Красноярска: В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

23 Марта 2021 г.
3 апреля любой второй товар можно будет купить за 1 рубль
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Виктор Толоконский: «Помню, как тяжело давалось решение о возведении стадиона для ХК «Енисей»

Виктор Толоконский: «Помню, как тяжело давалось решение о возведении стадиона для ХК «Енисей»

23 Марта 2021 г.
Экс-губернатор Красноярского края поздравил хоккеистов «Енисея» с победой в чемпионате России
Новости Красноярска: В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

В Зеленогорске муниципалитет продал четыре здания за 46,8 тыс. рублей

23 Марта 2021 г.
Прокуратура добивается возврата недвижимости городу
Новости Красноярска: Из Красноярска стартовала чартерная программа в Турцию

Из Красноярска стартовала чартерная программа в Турцию

20 Марта 2021 г.
Первый рейс состоялся 19 марта
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru