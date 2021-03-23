Четверть россиян поддержали переход на четырехдневку и введение новых праздников

Аналитики портала по поиску работы SuperJob провели опрос среди россиян о переходе на четырехдневку. В исследовании участвовали 1600 респондентов из всех регионов России. В полной мере переход на четырехдневку, а также введение новых праздников поддержали только 24% участников опроса. Почти половина респондентов – 47% - предлагают оставить решение вопроса о сокращенной рабочей недели на усмотрение работодателя. Против введения дополнительного выходного высказались 36% опрошенных. В основном это люди старшего возраста. Главный аргумент — «На что жить будем?»

«На вопрос о том, на что россияне планируют тратить третий выходной, если будет введена 4-дневка , почти каждый пятый (18%) говорил, что будет искать подработку», — отметили SuperJob.

Напомним, что в начале года в Госдуме снова заговорили о введении в России четырехдневной рабочей недели. В феврале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия «оживила» идею перехода на сокращенную рабочую неделю.