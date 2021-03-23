Ради ремонта ул. Академика Павлова в Красноярске снесут 22 павильона

В Красноярске начался снос павильонов на ул. Академика Павлова. Ради ремонта магистрали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» рабочие демонтируют 22 торговых объекта, шесть ларьков уже снесены. В городской администрации обещают, что на ул. Академика Павлова уложат новый асфальт и заменят бордюры. Там появятся новые остановки, предусмотрена замена освещения и обустройство технических тротуаров вдоль дорог. После ремонта магистрали, дорожники должны благоустроить прилегающую территорию. На месте снесенных ларьков появится газон.

«Владельцы временных сооружений предупреждены о сносе, договоры с ними расторгнуты», - отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Напомним, что реконструкция предусмотрена на участке ул. Академика Павлова от ул. Затонской до ул. Мичурина. Основная часть работ должна начаться летом.