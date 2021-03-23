23 марта
Красноярск
погода +5 °C
74.61
 
€ 88.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Ради ремонта ул. Академика Павлова в Красноярске снесут 22 павильона

Главная Общество
Красноярск
14:22 23 Марта 2021
общество, красноярск, строительство, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске начался снос павильонов на ул. Академика Павлова. Ради ремонта магистрали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» рабочие демонтируют 22 торговых объекта, шесть ларьков уже снесены. В городской администрации обещают, что на ул. Академика Павлова уложат новый асфальт и заменят бордюры. Там появятся новые остановки, предусмотрена замена освещения и обустройство технических тротуаров вдоль дорог. После ремонта магистрали, дорожники должны благоустроить прилегающую территорию. На месте снесенных ларьков появится газон.

«Владельцы временных сооружений предупреждены о сносе, договоры с ними расторгнуты», - отметила руководитель администрации Кировского района Елена Ланина.

Напомним, что реконструкция предусмотрена на участке ул. Академика Павлова от ул. Затонской до ул. Мичурина. Основная часть работ должна начаться летом.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

23 Марта 2021 г.
3 апреля любой второй товар можно будет купить за 1 рубль
Новости Красноярска: Еще 5700 доз вакцины от COVID-19 поступили в Красноярский край

Еще 5700 доз вакцины от COVID-19 поступили в Красноярский край

23 Марта 2021 г.
С начала прививочной кампании регион получил 115 тысяч доз «Спутника-V»
Новости Красноярска: В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

23 Марта 2021 г.
Со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского установят дорожные знаки «Тупик» и «Въезд запрещен»
Новости Красноярска: В Шарыповском районе рабочего убило напором бетонной смеси

В Шарыповском районе рабочего убило напором бетонной смеси

23 Марта 2021 г.
Строители проводили заливку бетонных полов
Новости Красноярска: Красноярский край представит предложения об улучшения системы школьного питания федеральным властям

Красноярский край представит предложения об улучшения системы школьного питания федеральным властям

23 Марта 2021 г.
Стоит задача распространить опыт Красноярского края на другие регионы
Новости Красноярска: Красноярский край ускорит темпы строительства социальных объектов

Красноярский край ускорит темпы строительства социальных объектов

23 Марта 2021 г.
Такую задачу перед правительством ставит губернатор Александр Усс
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

20 Марта 2021 г.
На это пожаловались болельщики
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Новости Красноярска: Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

20 Марта 2021 г.
В результате пожара погибли четверо детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru