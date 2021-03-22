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В Красноярске будут строить новые теплостети

Главная Общество
Красноярск
17:02 22 Марта 2021
строительство, оборудование, сеть, теплоснабжение, энергетика
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Самые крупные работы в рамках программы по обновлению тепловых сетей Красноярска запланированы на 2022–2024 годы. Начиная с 2022 года большая стройка развернется в Октябрьском районе — там будут замещены крупные котельные в районе развязки на улицах Тотмина и Калинина. Тепло пойдет по новым трубам от Красноярской ТЭЦ-2 в активно растущие отдаленные микрорайоны — Ботанический, Бугач, Плодово-ягодный, Мясокомбинат. Реконструкция теплосетей будет выполнена и на правобережье.

Где еще будет стройка читайте по по ссылке https://sibgenco.online/news/element/v-kakie-rayony-krasnoyarska-poydet-novoe-teplo-v-blizhayshie-gody/

По материалам СГК
Фото: СГК

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