В Красноярске будут строить новые теплостети

Самые крупные работы в рамках программы по обновлению тепловых сетей Красноярска запланированы на 2022–2024 годы. Начиная с 2022 года большая стройка развернется в Октябрьском районе — там будут замещены крупные котельные в районе развязки на улицах Тотмина и Калинина. Тепло пойдет по новым трубам от Красноярской ТЭЦ-2 в активно растущие отдаленные микрорайоны — Ботанический, Бугач, Плодово-ягодный, Мясокомбинат. Реконструкция теплосетей будет выполнена и на правобережье.

Где еще будет стройка читайте по по ссылке https://sibgenco.online/news/element/v-kakie-rayony-krasnoyarska-poydet-novoe-teplo-v-blizhayshie-gody/

По материалам СГК

Фото: СГК