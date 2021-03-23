Еще 5700 доз вакцины от COVID-19 поступили в Красноярский край

Красноярский край получил новую партию вакцины от коронавируса. В регион поступило 5700 доз препарата «Спутник-V». До конца недели Минздрав ожидает еще одну поставку - 15 тысяч доз. Все препараты оперативно распределяются по медучреждениям. Желающих поставить прививку от ковида в регионе очень много, сообщил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

«К медикам поступают как личные заявки на прививку, так и заявки от целых коллективов. Также я хочу отметить, что вся поступающая в край вакцина оперативно распределяется и развозится по больницам региона. Слаженная работа специалистов позволяет нам минимизировать время от прихода вакцины на склад до поступления в поликлиники для пациентов», - отметил Борис Немик.

В Минздраве добавили, что в начале прививочной кампании регион получил 115 тысяч доз «Спутника-V». Около 50 тысяч жителей региона привито двумя компонентами вакцины, первым компонентом – порядка 40 тысяч человек.