В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

В администрации Красноярска предупредили о предстоящем изменении схемы дорожного движения в районе Центрального парка. Речь идет об участке со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского, где ранее были установлены летние кафе. Постройки были демонтированы по решению суда, а освободившуюся территорию автомобилисты стали использовать как стихийную стоянку. Однако это не безопасно для пешеходов, которые прогуливаются от парка до набережной по пешеходному мосту. В связи с этим с 1 апреля схемы проезда в районе парка изменятся.

«Для обеспечения безопасности на участке установят знаки, которые вернут старую схему движения. Со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского появятся дорожные знаки "Тупик" и "Въезд запрещен"», — предупредили в городской администрации.