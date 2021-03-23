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В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
09:30 23 Марта 2021
дорога, транспорт, движение, красноярск, правила дорожного движения
Автор: Sibnovosti.ru
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В администрации Красноярска предупредили о предстоящем изменении схемы дорожного движения в районе Центрального парка. Речь идет об участке со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского, где ранее были установлены летние кафе. Постройки были демонтированы по решению суда, а освободившуюся территорию автомобилисты стали использовать как стихийную стоянку. Однако это не безопасно для пешеходов, которые прогуливаются от парка до набережной по пешеходному мосту. В связи с этим с 1 апреля схемы проезда в районе парка изменятся.

«Для обеспечения безопасности на участке установят знаки, которые вернут старую схему движения. Со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского появятся дорожные знаки "Тупик" и "Въезд запрещен"», — предупредили в городской администрации.

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