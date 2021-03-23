В Шарыповском районе рабочего убило напором бетонной смеси

В Шарыповском районе 58-летнего работника компании «Гранит» убило напором бетонной смеси. Строители проводили заливку бетонных полов в здании строящегося корпуса филиала «Березовской ГРЭС». Во время работ возникла техническая неисправность, которая стала причиной смертельной травмы мужчины – бетонная струя причинила повреждение грудной клетки.

«В ходе производства строительных работ по бетонной заливке пола, в результате бездействия неустановленного лица ООО «МРТК» по проверке исправности механизмов и металлоконструкций бетоновода и других составных частей бетононасоса, произошло разъединение труб бетоновода в связи с разрывом металлического хомута, в результате чего идущая по ним бетонная смесь напором ударила в 58-летнего работника ООО «Гранит», - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Следователи проводят криминалистические экспертизы, допрашивают свидетелей. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» в отношении неустановленного лица ООО «Межрегиональная транспортная компания».