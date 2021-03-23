23 марта
Красноярск
погода +5 °C
74.61
 
€ 88.66
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край представит предложения об улучшения системы школьного питания федеральным властям

Главная Общество
Красноярск
09:00 23 Марта 2021
питание, дети, школа, образование, красноярск, в красноярском крае, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс потребовал ускорить работу по совершенствованию системы школьного питания. Стоит задача распространить опыт Красноярского края на другие регионы для решения проблем с обедами учеников. При этом, создавая новые методики, власти будут советоваться с родителями, общественниками, бизнесменами, а также надзорными и контролирующими ведомствами.

«С проблемой организации школьного питания сталкиваются многие регионы. Мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы края, использовать свои интеллектуальные площадки для того, чтобы предложить варианты решения проблемы Правительству РФ. В прошлую среду Президент РФ В.В. Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание решению этой проблемы, которая характерна для страны в целом», - заявил Александр Усс.

Напомним, что в конце февраля-начале марта в школьных столовых Красноярска обедами отравились 114 детей. Поев салаты из сырых овощей, школьники заразились иерсиниозом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это самое масштабное отравление детей в стране за последнее время.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

В Канске 25 марта откроется «Галамарт»

23 Марта 2021 г.
3 апреля любой второй товар можно будет купить за 1 рубль
Новости Красноярска: Еще 5700 доз вакцины от COVID-19 поступили в Красноярский край

Еще 5700 доз вакцины от COVID-19 поступили в Красноярский край

23 Марта 2021 г.
С начала прививочной кампании регион получил 115 тысяч доз «Спутника-V»
Новости Красноярска: В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

В районе Центрального парка в Красноярске изменится схема движения

23 Марта 2021 г.
Со стороны ул. Горького и ул. Дзержинского установят дорожные знаки «Тупик» и «Въезд запрещен»
Новости Красноярска: В Шарыповском районе рабочего убило напором бетонной смеси

В Шарыповском районе рабочего убило напором бетонной смеси

23 Марта 2021 г.
Строители проводили заливку бетонных полов
Новости Красноярска: Красноярский край ускорит темпы строительства социальных объектов

Красноярский край ускорит темпы строительства социальных объектов

23 Марта 2021 г.
Такую задачу перед правительством ставит губернатор Александр Усс
Новости Красноярска: В Красноярске для детей из приемных семей провели экологический урок

В Красноярске для детей из приемных семей провели экологический урок

23 Марта 2021 г.
Занятие прошло в Центре развития семейных форм воспитания
Новости компаний
22/03
В Красноярске будут строить новые теплостети
22/03
Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

20 Марта 2021 г.
На это пожаловались болельщики
Новости Красноярска: Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

20 Марта 2021 г.
В результате пожара погибли четверо детей
Новости Красноярска: Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

Деньги красноярских пенсионеров пропали на почте

23 Марта 2021 г.
Уголовное дело экс-начальника отделения почтовой связи рассмотрит Ленинский райсуд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru