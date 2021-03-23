Красноярский край представит предложения об улучшения системы школьного питания федеральным властям

Губернатор Красноярского края Александр Усс потребовал ускорить работу по совершенствованию системы школьного питания. Стоит задача распространить опыт Красноярского края на другие регионы для решения проблем с обедами учеников. При этом, создавая новые методики, власти будут советоваться с родителями, общественниками, бизнесменами, а также надзорными и контролирующими ведомствами.

«С проблемой организации школьного питания сталкиваются многие регионы. Мы должны задействовать все имеющиеся ресурсы края, использовать свои интеллектуальные площадки для того, чтобы предложить варианты решения проблемы Правительству РФ. В прошлую среду Президент РФ В.В. Путин поручил Генпрокуратуре уделить особое внимание решению этой проблемы, которая характерна для страны в целом», - заявил Александр Усс.

Напомним, что в конце февраля-начале марта в школьных столовых Красноярска обедами отравились 114 детей. Поев салаты из сырых овощей, школьники заразились иерсиниозом. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что это самое масштабное отравление детей в стране за последнее время.