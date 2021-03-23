Красноярский край ускорит темпы строительства социальных объектов

Губернатор Александр Усс поставил перед краевыми властями задачу нарастить темпы строительства социальных объектов. Глава региона представил подчиненным обновленную политику работы власти в постковидный период. Сейчас важно активизировать работу по реализации национальных проектов.

«Необходимо, что называется «с открытым забралом», без скидки на пандемию приступать к реализации всего комплекса задач, которые стоят перед Красноярским краем. Стержень наших задач – национальные проекты, это благополучие граждан, улучшение качества жизни городов и поселков», - отметил Александр Усс.

В ходе президиума Правительства губернатор подчеркнул, что в регионе продолжит действовать масочный режим и обязательное требование соблюдать социальную дистанцию.