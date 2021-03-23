В Красноярске для детей из приемных семей провели экологический урок

Экоуроки для школьников левобережный региональный оператор проводит в среднем два-три раза в месяц. Но «ковидные» ограничения внесли коррективы в этот порядок, занятия пришлось приостановить. Урок в Центре развития семейных форм воспитания стал первым в этом году.

Что такое мусор? Откуда он берётся и куда девается? Какой вред природе и человеку наносят свалки? И что нужно делать, чтобы мусора стало меньше? Дети сами подсказывали ответы на эти важные вопросы.

«Красноярскую рециглинговую компанию» мы попросили провести занятие, потому что понимаем, как важно напоминать детям и взрослым, о том, какой вред мы можем наносить окружающей среде, даже не задумываясь. По отзывам родителей и впечатлениям детей мы поняли, что урок удался, каждый участник вынес с него понимание, что делать, чтобы сберечь природу, чистоту на планете, как воспитать осознанность», - рассказала Ольга Абросимова, директор центра, региональный координатор проекта «Крепкая семья».

Первая часть урока – информационная. Дети узнали о городе мусорщиков Маншият-Насир, расположенном в пригороде Каира. И обсудили с родителями, как нужно поступать, чтобы в такой мусорный город не превратился Красноярск.

Все вместе выясняли, сколько в земле будут лежать выброшенные пластик, металл или автомобильные покрышки. На вопросы викторины о сроках разложения разных отходов ответили даже малыши. А это значит, что в семьях уделяют достаточное внимание экологическому воспитанию детей.

С игровым заданием «Разделяй мусор правильно» тоже справились все. Карточки с разными видами мусора раскладывали в специальные «контейнеры». И окончательно убедились в том, что если мусор сортировать, то на полигоны отправится значительно меньше отходов. А многое из того, что в общей куче мусора, можно переработать. В завершении теоретической части урока школьники получили от «Красноярской рециклинговой компании» полезные сувениры: блокноты, ручки, цветные карандаши, линейки с увеличительной линзой и забавные браслетики.

А потом отправились на знакомство с мусоровозом и экипажем операторов «КРК». Мусоровоз – серьёзная техника! И для того, чтобы им управлять, нужно быть хорошим специалистом. Водитель Илья Коновалов показал детям, как работает пресс в мусорной камере, и разрешил посидеть в кабине и почувствовать себя настоящим водителем большой машины! Довольны в результате были и дети, и родители, которые с улыбками наблюдали за суетой малышей.

В апреле экологические уроки «КРК» будут проходить каждую неделю. Ближайший – у шестиклассников красноярского лицея № 8. Дли них региональный оператор уже подготовил новую интересную программу.