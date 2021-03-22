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Ачинским улицам пропишут дизайн-код

Главная Общество
Красноярск
15:26 22 Марта 2021
город, дизайн, улицы
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Ачинска приступила к разработке дизайн-кода города. Он призван регламентировать вид вывесок магазинов и нестационарных торговых объектов, определить концепцию уличной подсветки и других элементов благоустройства.

«Начать решено с центральной улицы Кравченко и в дальнейшем распространять опыт на весь Ачинск. Помимо работы на месте, специалисты знакомятся с нюансами внедрения дизайн-кода в других городах РФ», - отмечается на официальном интернет-портале мэрии и горсовета.

Предполагается, что подготовительный этап завершится до конца лета 2021 года. После этого станет понятно, как изменится облик ачинских улиц.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирске архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций на территории города был принят в ноябре 2019 года. В октябре прошлого года дизайн-кода Томска одобрила рабочая группа градосовета при губернаторе.

Фото: официальный интернет-портал мэрии и горсовета Ачинска

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