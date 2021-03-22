Сбер презентовал социально ориентированные решения для умных городов на специализированном круглом столе

19 марта в Красноярске на ежегодной межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология» состоялся круглый стол на тему: «Социально ориентированные решения «Умного города».

В дискуссии поучаствовали министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарева, глава города Железногорска Игорь Куксин, представители бизнес сообщества.

Участники круглого стола поделились наработками в части создания интеллектуальных систем и цифровых сервисов, которые могли бы быть использованы, например, в телефонии, обработке обращений граждан или работе с большими данными.

Сбер презентовал свои цифровые наработки, новые нефинансовые сервисы, которые лежат в основе развития городов и способствуют комфортному проживанию в нём населения. Управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев рассказал о примерах работы с большими данными, позволяющими вести сбор и анализ информации о регионе и жителях. Информационно-аналитические платформы Сбера могут проводить аналитику транзакционного поведения и составлять прогнозы. Кроме того, ведется большая работа с геоданными. Подобные данные могут быть востребованы пожарными и медицинскими службами, при различных чрезвычайных ситуациях. Также на мероприятии были презентованы новые цифровые сервисы Сбера для населения: карта жителя, карта школьника.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Сбер стремится предоставлять населению современные и удобные сервисы не только в банковской сфере, но и в повседневной жизни. Сегодня мы располагаем самым большим объемом обезличенных данных в стране. С помощью этих данных возможно осуществлять глубокую аналитику, рекомендовать, как развивать тот или иной бизнес. Работа с навигационными сервисами совместно с нашей дочерней компанией 2ГИС позволяет создавать схемы и карты городов, оптимизировать маршруты транспортной сети. Всё больше регионов начинают использовать наши транспортные карты. Этот удобный сервис работает как единая банковская карта для покупок и проезда, кроме того, функционал позволяет учитывать льготников на транспорте, оплачивать проезд смартфоном и даже смарт-часами».

Напомним, что проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк