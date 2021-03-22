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В начале апреля очередь в детские сады «заморозят»

Главная Общество
Красноярск
13:26 22 Марта 2021
дети, детсад, места
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С начала апреля начинается процесс комплектования детских садов на новый учебный год. В комплектовании текущего года будут участвовать дети, которые по состоянию на 1 сентября достигнут возраста от 1,5 до 7 лет.  Всего специалисты главного управления образования распределят около 13 тысяч мест.

Традиционно с начала апреля происходит так называемая «заморозка» очереди, когда родители не видят положение своего ребенка в системе «Дошколенок» в режиме онлайн. В это время происходит автоматический перевод детей из одной возрастной группы в другую, а после – непосредственно распределение по детским садам. Например, ребенок находился в возрастной группе «от 1,5 до 3 лет» и на 812 месте в очереди. После «разморозки» ребенок переходит в группу «от 3 до 4 лет», соответственно меняется и его положение в очереди.

Очередь будут «размораживать» поэтапно. Сначала специалисты скомплектуют общеразвивающие группы, после чего распределение продолжится до 1 сентября включительно в каждом районе. По итогам распределения родители увидят либо новое положение ребёнка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием учреждения, в котором дошколёнку предоставлено место.

«Обращаемся к родителям, которые ранее вышли из очереди для получения ежемесячной денежной выплаты. До апреля необходимо вернуться в очередь, чтобы участвовать в комплектовании этого года. Для этого нужно обратиться в свой территориальный отдел главного управления образования. Кроме того, до этого же времени важно актуализировать все контактные данные в заявлении на поступление в детский сад. Если изменились адреса, телефоны, номера приоритетных садов - это надо указать», - отметила начальник дошкольного отдела главного управления образования Наталья Дроздова.

Как и в прошлом году братьев и сестёр будут принимать в один детский сад в приоритетном порядке за исключением случаев, когда в нужной возрастной группе нет мест, или не объявлен новый набор.

Вопросы родители могут задать по телефонам 263-81-79, 221-01-83 территориальный отдел по Железнодорожному и Центральному районам, 243-74-09 территориальный отдел по Кировскому и Ленинскому районам, 218-08-68 территориальный отдел по Октябрьскому району, 261-68-13 территориальный отдел по Свердловскому району, 220-06-58 территориальный отдел по Советскому району.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

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