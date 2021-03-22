Парк «Роев Ручей» и заповедник «Столбы» поддержали Красноярск в борьбе за звание «Город трудовой доблести»

В Красноярске продолжается подписная кампания за присвоение краевому центру звания «Город трудовой доблести». К акции присоединились парк флоры и фауны «Роев Ручей», заповедник «Столбы», МВДЦ «Сибирь», спортивные и торговые учреждения города.

Силами волонтеров на этих локациях в прошедшие выходные была организована подписная кампания. Активисты собирали подписи у посетителей, особое внимание уделяя представителям старшего поколения. В общей сложности за два дня было собрано несколько тысяч подписей. Сбор продолжится до четвертого апреля.

Напомним, поддержать краевую столицу можно на сайте https://красноярскдоблесть.рф/ .

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» было установлено федеральным законом в прошлом году для увековечивания трудового подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны. Почетное звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы.

Ранее с инициативой ходатайствовать о присвоении Красноярску звания «Город трудовой доблести» выступили ветераны — они обратились к главе Красноярска и в городской Совет депутатов.