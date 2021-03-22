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Насмерть сбили пешехода возле медуниверситета в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:30 22 Марта 2021
красноярск, авария, происшествия, общество, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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Пешехода, который шел по проезжей части, сбил автомобиль. От полученных травм 21-летний парень скончался на месте.

Происшествие случилось 22 марта около 6 утра. Мужчина на Toyota двигался по ул. Белинского и сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы и водители должны быть внимательными, особенно в период межсезонья, когда видимость ограничена. Глава ГИБДД Красноярска даже записал видеообращение к родителям юных пешеходов в преддверии каникул, где рассказал об ошибках пешеходов и водителей на примерах реальных ДТП:

«Скоро весенние каникулы, и дети в эти дни будут проводить много времени на улице. Мне приходится видеть последствия детских ошибок на дороге. В большинстве случаев несчастье происходит из-за элементарных нарушений».

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