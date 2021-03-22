Насмерть сбили пешехода возле медуниверситета в Красноярске

Пешехода, который шел по проезжей части, сбил автомобиль. От полученных травм 21-летний парень скончался на месте.

Происшествие случилось 22 марта около 6 утра. Мужчина на Toyota двигался по ул. Белинского и сбил пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что пешеходы и водители должны быть внимательными, особенно в период межсезонья, когда видимость ограничена. Глава ГИБДД Красноярска даже записал видеообращение к родителям юных пешеходов в преддверии каникул, где рассказал об ошибках пешеходов и водителей на примерах реальных ДТП: