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На реке Бугач установили улавливающие мусор решетки

Главная Общество
Красноярск
13:00 22 Марта 2021
экология, мусор, река, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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На реке Бугач под мостом в районе ул. Калинина, 50 появились современные решетки, которые позволяют улавливать мусор. Горожане бросают фантики и бутылки по берегу реки или в воду – все это создает препятствие для течения воды, в итоге возрастает риск подтоплений. Раньше на реке тоже были решетки для улавливания мусора, однако работали они не эффективно.

«У новой решетки мельче ячейки, крепче крепление и клиновидная конструкция. Теперь ловить мусор будет проще. Пойманный мусор рабочие собирают, чтобы вода проходила дальше спокойно, а мусор не скапливался ниже по течению, не замедлял течение и не загрязнял берега и Енисей», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также администрация в ближайшее время оборудует дежурный пост за мониторингом уровня воды – это тоже важная составляющая работы по профилактике подтоплений.

Фото: администрация Красноярска / Instagram

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