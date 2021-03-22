Новые троллейбусы скоро будут ездить по дорогам Красноярска

Прибыли шесть новых троллейбусов из Вологды в Красноярск, сотрудники «Гортранса» готовят их к вводу в эксплуатацию. Это только первая партия машин, всего ожидается поступление 24 единиц до конца мая.

Мэр Красноярска на своей личной странице в Instagram сообщает, что современные троллейбусы поставят на два маршрута: новый №6, который будет ходить от ЖД вокзала до Предмостной площади, и №15.

Сейчас машины нового поколения проходят необходимую проверку и техническую ревизию, а водителям предстоит стажировка. Почему троллейбусы можно назвать «машинами нового поколения» объясняет Сергей Еремин:

«Они имеют автономный ход до 20 км, так что могут работать даже при отсутствии контактной сети. Начинка электроникой — по высшему разряду. Предусмотрено всё для удобства маломобильных граждан».

Фото: Сергей Еремин / Instagram