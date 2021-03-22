22 марта
Красноярск
погода +2 °C
74.14
 
€ 88.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Медведи в «Роевом ручье» вышли из спячки

Главная Общество
Красноярск
12:15 22 Марта 2021
версия для печати Ico_print

В «Роевом ручье» отметили «Мишкины потягушки» — это традиционный праздник пробуждения медведей после зимней спячки. Для косолапых приготовили праздничные угощения, в которые добавили мед, ягоды и кедровые орешки. На праздник сотрудники зоопарка пригласили юных посетителей.

«В этом году солидного бурого медведя Буяна и неугомонных гималайских сорванцов, сыновей медведицы Азы – Яшина и Стрельцова угощали самыми настоящими «медвежьими» бутербродами, в которых помимо вкусной булки был творог, брусника, перепелиные яйца, кедровые орешки и, конечно, мед», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

В парке флоры и фауны отметили, что бурая медведица Маша и гималайская медведица Аза пока еще спят в своих берлогах.

Фото: «Роев ручей» / VK

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске раскрыта масштабная схема мошенничества с маткапиталом

В Красноярске раскрыта масштабная схема мошенничества с маткапиталом

22 Марта 2021 г.
За 4 года мошенники нанесли ущерб государству на 50 миллионов рублей
Новости Красноярска: «Понятие режима "черного неба" в оборот ввели политтехнологи»: Александр Усс об экологии в крае

«Понятие режима "черного неба" в оборот ввели политтехнологи»: Александр Усс об экологии в крае

22 Марта 2021 г.
Губернатор дал большое интервью «Российской газете»
Новости Красноярска: «Вирус не щадит никого, ни молодых, ни пожилых»: Егор Корчагин призвал жителей края к вакцинации

«Вирус не щадит никого, ни молодых, ни пожилых»: Егор Корчагин призвал жителей края к вакцинации

22 Марта 2021 г.
Главврач Краевой больницы записал обращение к красноярцам
Новости Красноярска: Краевой Фонд капремонта «накопил» 9 миллиардов рублей

Краевой Фонд капремонта «накопил» 9 миллиардов рублей

22 Марта 2021 г.
Эти деньги почему-то не тратят
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ обеспечивает села Большеулуйского района чистой водой

Ачинский НПЗ обеспечивает села Большеулуйского района чистой водой

22 Марта 2021 г.
Компания занимается проблематикой уже несколько лет
Новости Красноярска: С 1 мая красноярцы смогут оформлять договоры купли-продажи подержанных авто онлайн

С 1 мая красноярцы смогут оформлять договоры купли-продажи подержанных авто онлайн

22 Марта 2021 г.
Новые правила обозначены в приказе Минцифры
Новости компаний
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На реке Бугач установили улавливающие мусор решетки

На реке Бугач установили улавливающие мусор решетки

22 Марта 2021 г.
Это мера для предотвращения подтоплений
Новости Красноярска: В Красноярске открыт набор экскурсоводов на лето

В Красноярске открыт набор экскурсоводов на лето

22 Марта 2021 г.
Требуются молодые люди от 18 до 35 лет
Новости Красноярска: При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

При раскопках в районе «Кванта» обнаружены останки молодой женщины с горбом

22 Марта 2021 г.
Археологи работают на объекте «Всехсвятский некрополь»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru