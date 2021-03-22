Медведи в «Роевом ручье» вышли из спячки

В «Роевом ручье» отметили «Мишкины потягушки» — это традиционный праздник пробуждения медведей после зимней спячки. Для косолапых приготовили праздничные угощения, в которые добавили мед, ягоды и кедровые орешки. На праздник сотрудники зоопарка пригласили юных посетителей.

«В этом году солидного бурого медведя Буяна и неугомонных гималайских сорванцов, сыновей медведицы Азы – Яшина и Стрельцова угощали самыми настоящими «медвежьими» бутербродами, в которых помимо вкусной булки был творог, брусника, перепелиные яйца, кедровые орешки и, конечно, мед», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

В парке флоры и фауны отметили, что бурая медведица Маша и гималайская медведица Аза пока еще спят в своих берлогах.

Фото: «Роев ручей» / VK