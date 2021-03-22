В Красноярске раскрыта масштабная схема мошенничества с маткапиталом

Полицейские в Красноярске раскрыли масштабную схему мошенничества с маткапиталом. Трое красноярцев искали женщин с правом на материнский капитал и предлагали им обналичить соцвыплату. Для этого оформляли фиктивные сделки по покупке аварийного жилья – главное, чтобы цена была минимальной. Затем недостоверные сведения об этих сделках мошенники передавали в уполномоченные органы.

«Часть денежных средств в виде разницы между стоимостью государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал и рыночной ценой объектов недвижимости возвращалась клиентам. Оставшиеся деньги злоумышленники присваивали», — сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Аферистам удавалось проворачивать такие схемы с 2014 по 2018 год. За это время они совершили не менее 100 сделок и причинили ущерб государству на 50 миллионов рублей. В отношении лидера и участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело.