22 марта
Красноярск
погода +2 °C
74.14
 
€ 88.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Понятие режима "черного неба" в оборот ввели политтехнологи»: Александр Усс об экологии в крае

Главная Общество
Красноярск
11:22 22 Марта 2021
красноярск, экология, в красноярском крае, общество, губернатор, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Александр Усс в интервью с изданием «Российская газета» рассказал об экологической ситуации в крае.

«Вообще-то само понятие этого "режима" во время одной избирательной кампании впервые ввели в оборот политтехнологи. И оно закрепилось. На самом же деле у нас бывают так называемые периоды НМУ».

Как отмечает губернатор, «говорить о том, что по сравнению с другими городами ситуация у нас самая плохая, — большое преувеличение». По его словам, режимы НМУ в Красноярске связаны с особенностями незамерзающего Енисея.

Для улучшения экологической ситуации делается все возможное: КрАЗ завершил перевод электролизных корпусов на более чистую технологию производства, СГК поставила дымовую трубу, которая обеспечивает другой уровень рассеивания, закрыты 8 неэффективных малых котельных.

Также, отмечает губернатор, идут переговоры о газификации края:

«Реальный вариант для двух миллионов наших жителей уже просматривается. Речь о магистральном газопроводе "Сила Сибири-2", который планируется проложить в 50 километрах от краевой столицы».

Кроме того, Александр Усс сказал о том, что автомобили очень вредны для атмосферы, поэтому идет активная работа по модернизации общественного транспорта:

«Постепенно переводим все на экологические рельсы: покупаем современные автобусы, в этом году по лизинговой схеме приобретаем 24 троллейбуса, обновляем парк трамваев, активно развиваем сеть городской электрички. И, безусловно, оздоровить ситуацию призван одобренный главой государства проект строительства метро. Положительного заключения Госэкспертизы по стартовому этапу ожидаем в ближайшее время».

Фото: скриншот из видео «Российской газеты»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Медведи в «Роевом ручье» вышли из спячки

Медведи в «Роевом ручье» вышли из спячки

22 Марта 2021 г.
Для них приготовили праздничные угощения
Новости Красноярска: В Красноярске раскрыта масштабная схема мошенничества с маткапиталом

В Красноярске раскрыта масштабная схема мошенничества с маткапиталом

22 Марта 2021 г.
За 4 года мошенники нанесли ущерб государству на 50 миллионов рублей
Новости Красноярска: «Вирус не щадит никого, ни молодых, ни пожилых»: Егор Корчагин призвал жителей края к вакцинации

«Вирус не щадит никого, ни молодых, ни пожилых»: Егор Корчагин призвал жителей края к вакцинации

22 Марта 2021 г.
Главврач Краевой больницы записал обращение к красноярцам
Новости Красноярска: Краевой Фонд капремонта «накопил» 9 миллиардов рублей

Краевой Фонд капремонта «накопил» 9 миллиардов рублей

22 Марта 2021 г.
Эти деньги почему-то не тратят
Новости Красноярска: Ачинский НПЗ обеспечивает села Большеулуйского района чистой водой

Ачинский НПЗ обеспечивает села Большеулуйского района чистой водой

22 Марта 2021 г.
Компания занимается проблематикой уже несколько лет
Новости Красноярска: С 1 мая красноярцы смогут оформлять договоры купли-продажи подержанных авто онлайн

С 1 мая красноярцы смогут оформлять договоры купли-продажи подержанных авто онлайн

22 Марта 2021 г.
Новые правила обозначены в приказе Минцифры
Новости компаний
18/03
СГК в Красноярске на специальном полигоне обучает сотрудников безопасной работе на высоте
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

Директор «Управления городского хозяйства» задержан по делу о пожаре в Лесосибирске

20 Марта 2021 г.
В результате пожара погибли четверо детей
Новости Красноярска: Из Красноярска стартовала чартерная программа в Турцию

Из Красноярска стартовала чартерная программа в Турцию

20 Марта 2021 г.
Первый рейс состоялся 19 марта
Новости Красноярска: Новые троллейбусы скоро будут ездить по дорогам Красноярска

Новые троллейбусы скоро будут ездить по дорогам Красноярска

22 Марта 2021 г.
«Гортранс» «распаковал» новый общественный транспорт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru