«Понятие режима "черного неба" в оборот ввели политтехнологи»: Александр Усс об экологии в крае

Александр Усс в интервью с изданием «Российская газета» рассказал об экологической ситуации в крае.

«Вообще-то само понятие этого "режима" во время одной избирательной кампании впервые ввели в оборот политтехнологи. И оно закрепилось. На самом же деле у нас бывают так называемые периоды НМУ».

Как отмечает губернатор, «говорить о том, что по сравнению с другими городами ситуация у нас самая плохая, — большое преувеличение». По его словам, режимы НМУ в Красноярске связаны с особенностями незамерзающего Енисея.

Для улучшения экологической ситуации делается все возможное: КрАЗ завершил перевод электролизных корпусов на более чистую технологию производства, СГК поставила дымовую трубу, которая обеспечивает другой уровень рассеивания, закрыты 8 неэффективных малых котельных.

Также, отмечает губернатор, идут переговоры о газификации края:

«Реальный вариант для двух миллионов наших жителей уже просматривается. Речь о магистральном газопроводе "Сила Сибири-2", который планируется проложить в 50 километрах от краевой столицы».

Кроме того, Александр Усс сказал о том, что автомобили очень вредны для атмосферы, поэтому идет активная работа по модернизации общественного транспорта:

«Постепенно переводим все на экологические рельсы: покупаем современные автобусы, в этом году по лизинговой схеме приобретаем 24 троллейбуса, обновляем парк трамваев, активно развиваем сеть городской электрички. И, безусловно, оздоровить ситуацию призван одобренный главой государства проект строительства метро. Положительного заключения Госэкспертизы по стартовому этапу ожидаем в ближайшее время».

Фото: скриншот из видео «Российской газеты»