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«Вирус не щадит никого, ни молодых, ни пожилых»: Егор Корчагин призвал жителей края к вакцинации

Главная Общество
Красноярск
10:15 22 Марта 2021
больница, эпидемия, красноярск, здравоохранение, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Главный врач Краевой клинической больницы Егор Корчагин в обращении рассказал об эпидемиологической ситуации и посоветовал всем сделать прививки от COVID-19. Видео появилось на странице больницы в Instagram.

С начала пандемии, по словам Егора Корчагина, схемы лечения ковида, несколько раз пересматривались. Сейчас медики работают уже по 10 версии методических рекомендаций. Несмотря на все трудности, врачам удалось достаточно быстро организовать работу инфекционных госпиталей, и за год 12 тысяч пациентов на 6 площадках получили медицинскую помощь.

Он также сказал о том, что многие европейские страны уже столкнулись с новой волной коронавируса. Хотя у некоторых людей уже развился иммунитет, следует поставить прививку и защитить себя, говорит Егор Корчагин:

«У нас уже появилась защита от этой инфекции в виде вакцины. Вакцина, которая сегодня используется на территории Красноярского края, Спутник V, достаточно хорошо переносится людьми. Я сам лично привился этой вакциной и призываю всех, кто имеет какие-либо сопутствующие заболевания, возраст больше, чем 60 лет, и кто не переболел до сих пор этой инфекцией, в обязательном порядке сделать в ближайшее время вакцинацию. Потому что вакцинация на сегодняшний день — это единственный довольно достоверный способ избежать тяжёлых форм вирусной инфекции».

Кроме того, он призвал всех по-прежнему соблюдать меры предосторожности: избегать тесных контактов с малознакомыми людьми, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Фото: Краевая клиническая больница

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