Ачинский НПЗ обеспечивает села Большеулуйского района чистой водой

С 2017 года на общих водозаборных скважинах населенных пунктов Болшеулуйского района с привлечением средств благотворительной помощи Ачинского НПЗ устанавливаются озоно-фильтровальные установки (станции). Их оснащение индивидуально подбирается на основе параметров воды в конкретных поселениях. Соответствующую требованиям СанПиН воду уже получили жители Турецка, Бычков и Удачного.

В Большеулуйском районе Красноярского края удается поступательно снимать проблемные вопросы по обеспечению сельских поселений чистой водой. Содействие проекту в рамках своей благотворительной деятельности оказывает входящий в ПАО «НК «Роснефть» Ачинский НПЗ. Его промышленная площадка расположена на территории района. В этом году доступ к чистой воде получили жители села Удачное, где была установлена новая современная система фильтрации.

Решение вопроса по обеспечению чистой водой местные жители называют главным социальным достижением последних лет. Из-за особенностей почв вода в системе системы централизованного водоснабжения была мутной, содержала много железа, марганца, что делало ее малопригодной даже для хозяйственных нужд.

«Ни попить, ни постираться, - рассказывают сельчане. - От той, что бежит из деревенских колонок, ржавеют даже оцинкованные ведра. Чтобы затеять стирку или истопить баню, воду нужно несколько дней отстаивать, и то не всегда помогает».

За чистой питьевой водой сельчане ездили в районный центр, некоторые бурили индивидуальные скважины. Последнее – удовольствие не из дешевых и для большинства сельчан, среди которых много пенсионеров и многодетных семей, задача неподъемная.

Компания намерена продолжать работу в этом направлении.

Напомним, 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. В рамках этой даты ведется глобальный диалог о том, как люди ценят воду для всех видов ее использования, и что готовы сделать для решения проблемы нехватки чистой и безопасной воды. Ежегодно в центр внимания попадает определенный аспект «водной» тематики, в 2021 году — это ее ценность.

Фото: Ачинский НПЗ