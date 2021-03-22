Краевой Фонд капремонта «накопил» 9 миллиардов рублей

Краевой Фонд капремонта многоквартирных домов «накопил» 9 миллиардов рублей. Планы по ремонту многоэтажек в Красноярском крае не выполняются из года в год. Например, в 2020 году было отремонтировано менее 25% от запланированного: 888 домов с учетом долгов прошлых лет, сообщил в программе «Метро» на радиостанции «Красноярск-Главный» исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Тарас Метляев. Он заявил, что на миллиарды, которые лежат на счетах у Фонда капремонта большие планы.

«Эти деньги все расписаны. Они лежат под проценты. Работы-то идут. У нас сейчас в торгах находится очень много объектов», — подчеркнул Метляев.

К 2022 Фонд капремонта рассчитывает отремонтировать более 2 тысяч многоэтажек. Напомним, что в 2020 году в Красноярском крае и Кемеровской области был зафиксирован наименьший объем выполненных работ по Сибири. В целом капремонт многоквартирных домов в Сибирском федеральном округе в 2020 году выполнен на 85% от плана.