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С 1 мая красноярцы смогут оформлять договоры купли-продажи подержанных авто онлайн

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Красноярск
08:50 22 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Оформить договоры купли-продажи подержанных автомобилей можно будет онлайн через сайт госуслуг. Новые правила обозначены в приказе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С 1 мая пользователи смогут заверить документы с помощью электронной подписи, загрузить на сайт ПТС, свидетельство о регистрации, при наличии полис ОСАГО и данные старого собственника. Продавец также должен определиться, оставляет ли себе номер автомобиля. После этого документы будут направлены в ГИБДД онлайн.

Сделку через госуслуги можно будет оформить только при условии покупки подержанного авто.

Автоэксперты ожидают, что возможность оформления покупки авто онлайн повысит прозрачность сделки. Так, станет понятно, есть ли на автомобиле или его собственнике ограничения, например, штрафы или задолженности.

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