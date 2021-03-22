В Красноярске открыт набор экскурсоводов на лето

Красноярский «Центр путешественников» открыл набор экскурсоводов на лето. Для работы в проекте «Лето в Красноярске» требуются молодые люди от 18 до 35 лет. Им предстоит проводить и организовывать бесплатные экскурсии, походы, квесты и мастер-классы для подростков. Прежде чем приступить к работе, гидам предстоит пройти обучение. В течение двух месяцев по пятницам и воскресеньям красноярцев будут учить разрабатывать мероприятия, придумывать и проводить игры, проводить экскурсии.

Желающих стать гидами, специалисты «Центра путешественников» ждут на организационное собрание 2 и 3 апреля на ул. Карла Маркса, 49. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Всем, кто успешно пройдет обучение, организаторы обещают официальное трудоустройство.