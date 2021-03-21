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Норильчанин украл у собственной матери деньги и украшения

Главная Общество
Красноярск
12:03 21 Марта 2021
преступник, мамы, кража, норильск, в красноярском крае, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В ближайшее время перед судом предстанет 39-летний житель Норильска, который обвиняется в краже ювелирных украшений и денег у своей мамы.

В декабре 2020 года в полицию обратилась 61-летняя норильчанка, с заявлением о пропаже дорогостоящего браслета, а также денег с банковского счета. Общий ущерб – более 60 тысяч рублей.   

Стражи порядка выяснили, что женщина проживала одна, однако к ней приходили родственники для помощи в бытовых вопросах. Так, в сентябре ее посещал сын и ремонтировал кухонный гарнитур. Однако после визита пропал дорогой браслет, выполненный на заказ.

«Заявительница вызывала мужчину на неприятный разговор, но он категорически отрицал свою причастность к исчезновению украшения. В октябре после очередного визита сына и просьбы приобрести ей продукты питания женщина лишилась банковской карты, с которой было снято более 17 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию», — сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее судимого и нигде не работающего злоумышленника задержали оперативно. Выяснилось, что браслет был сдан в ломбард на переплавку, а вырученные средства он потратил по собственному усмотрению. Кроме того, мужчина использовал банковскую карту матери для обналичивания средств.

Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное лишение свободы – 6 лет лишения свободы. 

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