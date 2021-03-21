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Житель Зыково попался на крупной махинации с субсидией

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Красноярск
11:41 21 Марта 2021
мошенники, мошенничество, мошенник, в красноярском крае, деньги, субсидии, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Стражи порядка в очередной раз выявили факты мошенничества при получении крупной субсидии и государственной поддержки.

Так, было установлено, что еще в 20217 году житель села Зыково из Березовского района оформил субсидии на строительство жилья по государственной программе улучшения жилищных условий и молодых специалистов. За определенный срок он должен потратить деньги по назначению, однако этого сделано не было.

Также подозреваемый не предоставил каких-либо отчетных документов, а на земельном участке никаких строительных работ не велось.

Бюджету был нанесен крупный ущерб в размере 1,3 миллиона рублей. Теперь злоумышленник может провести в тюрьме до 10 лет.  

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