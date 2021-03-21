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Наступающая рабочая неделя в краевой столице будет по-весеннему теплой

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Красноярск
11:19 21 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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На предстоящей рабочей неделе в краевой столице установится теплая весенняя погода. Так, по данным синоптиков, дневная температура будет стабильно плюсовой и столбики термометра не опустятся ниже +3.

Вместе с тем, на неделе возможны осадки в виде дождя. Однако в ночные часы отрицательные температуры сохранятся. В этой связи на дорогах и тротуарах образуется гололедица – водителям и пешеходам нужно быть предельно осторожными.

Самые теплые дни недели – понедельник и вторник, 22-23 марта, столбик термометра поднимется до +6. Но к выходным вновь станет прохладно и выше +3 воздух не прогреется.

Отметим, сегодня по данным Гидрометцентра, в краевом центре будет +9. В настоящее время в Красноярске +6.

 

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