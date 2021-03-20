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Из Красноярска стартовала чартерная программа в Турцию

Главная Общество
Красноярск
10:42 20 Марта 2021
рейсы, турция, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Чартерная программа из Красноярска в Турцию в этом году стартовала рекордно рано. Первый рейс в Анталью улетел в пятницу, 19 марта, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный».

Самолет был загружен полностью. В турагентствах отмечают, что это первый год, когда туроператоры запустили чартерные рейсы уже в марте. Обычно самолеты из Красноярска в Турцию начинают летать в конце апреля-мае. Стоимость 10-дневных туров в Анталью начинается от 30,5 тысяч рублей на человека при условии размещения в отеле 4 звезды по программе «все включено».

«Беспрецедентно теплая погода на курортах Анталийского побережья. Те туристы, которые сейчас отдыхают, говорят, что вода +17 градусов, дневная температура выше +24 градусов. Это Средиземное море, там вполне можно купаться и загорать», - сообщила директор турагентства Анна Худик.

Добавим, что для поездки в Турцию необходим отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать максимум за 72 часа до вылета.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

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