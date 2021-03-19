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Специалисты «Красноярскэнерго» поделились опытом решения кадровых проблем

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Красноярск
17:17 19 Марта 2021
специалисты, сотрудники, энергетика, работа
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Специалисты «Красноярскэнерго» поделились опытом решения кадровых проблем. Делегация красноярского филиала компании «Россети Сибирь» приняла участие в межрегиональной конференции «ЖКХ. Энергетика. Экология».

Конференция проходит в Красноярске под патронажем министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Сегодня состоялся «круглый стол» под руководством советника губернатора Красноярского края Анатолия Матюшенко. Тему «Кадровое обеспечение энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» обсудили специалисты «Красноярскэнерго» и Политехнического института Сибирского федерального университета (СФУ).

ПАО «Россети Сибирь» с 2009 года работает с СФУ в рамках соглашения о сотрудничестве. Взаимодействие в основном ведется с Политехническим институтом, который готовит специалистов по направлению «Электроэнергетика и электротехника». А энергокомпания дает возможность студентам «окунуться» в профессию и под руководством опытных наставников показать, что работать в энергетике престижно и интересно.      

С 2013 года в компании существует традиция сбора летних энергетических отрядов. С 2016 года «Красноярскэнерго» проводит круглогодичную оплачиваемую практику для будущих энергетиков. Это возможность студентам трудоустроиться на предприятие в любой период времени на неполную занятость, другими словами совмещать учебу, возможность зарабатывать и получение практического опыта. В 2019 году 416 студентов профильных вузов и сузов Сибири приняли участие в этом нужном и интересном движении.

«Наша цель – познакомить будущих специалистов с практической стороной работы энергетиков, текущими задачами компании, дать возможность проявить себя и приобрести новые навыки», – комментирует участник конференции, заместитель начальника отдела оформления трудовых отношений и развития персонала  красноярского филиала «Россети Сибирь» Екатерина Королева.

Кадровая политика «Россети Сибирь» направлена, в том числе, на привлечение в отрасль молодых специалистов. Сотрудничество с ведущими вузами региона продолжается, и специалисты «Красноярскэнерго» готовы расширять партнерство.

Фото: «Россети Сибирь»

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