129 новых случаев COVID-19 подтвердились за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 129 пациентов, 121 вылечились, 12 погибли.

По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей продолжают находиться 13 375 человек, снято с наблюдения за последние сутки — 819.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 38 случаев, в Ачинске — 19, и в Канске — 12.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае подтвердилось 65 273 диагноза, из них 60 423 человека уже вылечились, а 3029 погибли. При этом в крае провели 2 479 718 тестов на коронавирус.