У пассажиров Красноярска появятся дополнительные возможности для пересадок на нужные электрички

Для удобства пассажиров Советского района Красноярска компания «Краспригород» с 22 марта меняет расписание ряда электропоездов:

– поезд №6735-6736 Красноярск Северный – Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 19:33) будет курсировать ежедневно, кроме субботы;

– поезд №6739-6740 Красноярск Северный – Красноярск будет курсировать ежедневно и отправляться с начальной станции в 21:03 (вместо 20:26).

Маршрут вечернего электропоезда Иланская – Уяр – Красноярск – Бугач будет продлен до станции Красноярск Северный (отправление со станции Иланская в 14:52, прибытие на станцию Красноярск Северный в 20:40).

Данные изменения позволят пассажирам вечернего электропоезда №6342 Снежница – Красноярск осуществить пересадку на станции Бугач и добраться до микрорайона Северный.

В свою очередь, пассажиры, проживающие в Северном, могут совершить удобную пересадку, без потери времени с электропоезда №6736 Красноярск Северный – Красноярск на электропоезд до станции Заозерная на любом остановочном пункте участка Бугач - Красноярск.

Напомним, что пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или – воспользовавшись мобильным приложением «Краспригород».

Фото: «Краспригород»