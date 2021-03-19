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Галерея домашнего текстиля ТАС переехала на Взлетку

Главная Общество
Красноярск
15:15 19 Марта 2021
магазины, переезд, продукция
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Галерея домашнего текстиля и штор ТАС переехала с улицы Дудинская на Взлетку - в «Командор» на улице Добровольческой бригады, 12.

Теперь в галерее на втором этаже торгового комплекса – более 650 квадратных метров текстиля для дома. Покрывала и пледы, махровые мягкие полотенца и столовый текстиль. Коврики для ванных комнат и банные большие полотенца. Комплекты постельного белья для взрослых и для детей.

Галерея домашнего текстиля ТАС переехала на Взлетку

Кроме этого, в ТАС можно найти одежду для дома и отдыха для мужчин и женщин, а также ароматы для дома – все в этом магазине создано, чтобы сделать жилое пространство максимально стильным и уютным!

Эксперты в области дизайна интерьеров отмечают ТАС как магазин с отличным выбором. Здесь можно найти все, что нужно в подходящих цветах и фактурах. Особой теплотой отличаются милые аксессуары, которые придадут вашему дому свой неповторимый стиль.

Галерея домашнего текстиля ТАС переехала на Взлетку

ТАС – ул. Добровольческой бригады, 12. С 10:00 до 20:00.
Дисконт центр ТАС – ул. Партизана Железняка, 40а.

Фото: ТАС

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