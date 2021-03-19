Более 150 заявок поступило на конкурс экологических проектов компании En+ Group

Компания En+ Group сообщает о завершении приема заявок на грантовый конкурс экологических проектов. На рассмотрение экспертной комиссии поступило 149 заявок. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Увеличение количества заявок связано с расширенной географией конкурса. К уже участвовавшим Иркутску, Байкальску, Усть-Илимску и Дивногорску добавились Ангарск, Миасс и Нижний Новгород. Увеличился и размер грантового фонда - в 2021 году он составит 10 000 000 рублей, а сумма запрашиваемого гранта от 300 000 до 500 000 рублей. Компания окажет финансовую поддержку лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий.

Наиболее активными вновь стали заявители из Иркутска — они подали 43 заявки. На втором месте Нижний Новгород (29 заявок), следом Дивногорск (13 заявок), Ангарск (11 заявок), Миасс (10 заявок), из Байкальска и Усть-Илимского поступило по 7 проектов. Еще 30 заявок подали жители других территорий, среди них Москва, Санкт-Петербург , Красноярск, село Шерагул Тулунского района и другие.

Конкурс, как и прежде, реализуется в 4 номинациях. Самой популярной ожидаемо стала «Местная инициатива», в которой принимаются проекты развития волонтерских практик, — в ней подано 53 заявки. В номинации «Передавая опыт» поступило 47 проектов в сфере экопросвещения. В номинации «Объединяя ресурсы», куда заявку могли направить социальные и экологические предприниматели - 14 заявок. Вдвое выросло количество претендентов на грант в номинации «Наука и Практика» - 36 проектов заявили научные сообщества. И это вселяет уверенность в чистое будущее водоемов территорий-участников.

Среди заявок - инновационный проект от Нижегородского морского клуба по очистке от мусора с помощью малых беспилотных исследовательских судов для экологического мониторинга и очистки водной акватории Волги и «Фестиваль зеленых мультфильмов», где от сценария до создания коротких мультфильмов экологической тематики будут делать дети, проекты по переходу на безотходное производство молочной продукции, созданию мастерской по изготовлению экотоваров, утилизации батареек и много других идей с креативным подходом. Представители научного сообщества предлагают интересные подходы исследования водных ресурсов и практическое применение результатов этих изысканий с использованием цифровых технологий.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года по инициативе Олега Владимировича Дерипаска, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. Победители Грантового конкурса экологических проектов 2021, состоявшегося во второй раз, будут определены и объявлены до 15 мая 2021 г. на сайте конкурса https://2021.enplus-grant.ru.

По материалам пресс-службы En+ Group