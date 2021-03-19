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Наименьшее за 10 лет количество школьников собирается поступать в вузы в этом году

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Красноярск
14:57 19 Марта 2021
красноярск, в красноярском крае, общество, школа, вуз, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Поступать в вузы в этом году намерено меньшее количество юношей и девушек, чем когда-либо за последние десять лет. Пандемия COVID-19 и дистанционное обучение изменили планы на поступление выпускников школ-2021. SuperJob опросили родителей детей, заканчивающих школу в этом году.

О намерении ребенка продолжить обучение в вузе сообщили 43% родителей, а в 2010-м собирались поступать в университет 80% опрошенных. 

«Школьники чаще всего выбирают специальности, связанные с информационными технологиями: об этом рассказали 26% родителей. Поступать в медицинский вуз и стать врачом хотят дети 16% опрошенных, выучиться на инженера — 11%, экономиста — 7%, учителя, военного и менеджера — по 5%. По 4% родителей выпускников, нацеленных на получение высшего образования, сообщили, что их дети будут учиться на юриста и дизайнера, по 2% — на филолога или журналиста», — говорится в исследовании.

На планы выпускников в этом году повлияли обстоятельства, связанные с COVID-19: снижение качества школьного образования из-за дистанта, утрата родителями возможности оплачивать услуги репетиторов и в дальнейшем учебу в вузе, отсутствие очных подготовительных курсов.

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