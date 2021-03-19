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На Севере края обсудят трансформацию социальной реальности

Главная Общество
Красноярск
14:14 19 Марта 2021
форум, социальная политика, норильск
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В Норильске 27 марта пройдет VII форум социальных технологий «Город — это мы!». Также площадкой для дискуссий станут в этот день Мончегорск, Чита и поселок Никель. Тема форума в этом году – трансформация социальной реальности. Пандемия внесла коррективы в реализацию благотворительных проектов, мир столкнулся с вызовами и вопросами, на которые необходимо искать ответы. Форум станет площадкой для обсуждения последствий пандемии, актуальных трендов, необходимости партнерства в новой реальности.

«Спикерами выступят российские эксперты, которые помогут разобраться, каким стал мир после пандемии коронавируса и как взаимодействовать в новой социальной реальности», - рассказали организаторы.

Так, например, футуролог Сергей Переслегин расскажет, будет ли мир прежним после пандемии коронавируса и как ее последствия повлияют на нашу жизнь. Задавать вопросы эксперту будет Роман Карманов, генеральный директор радио «Комсомольская правда» и ведущий авторской программы «Доброволец».

Ток-шоу «поТРЕНДим» позволит сориентироваться в трендах новой социальной реальности. Гости шоу ответят на серьезные, шутливые и даже провокационные вопросы Ларисы Рудаковой, президента коммуникационной группы «МедиаЛайн» и председателя оргкомитета InterComm, и Илоны Невинской, медиаэксперта, продюсера образовательных проектов и кандидата филологических наук.

Далее участники разделятся на онлайн- и офлайн-аудитории. В Норильске, Мончегорске, Никеле и Чите они вместе с экспертами разберут на практике реальный опыт и инструментарий трендов социальной реальности. Участники онлайн-трансляции изучат эти вопросы с помощью деловой командной игры «СкиллТайм».

На стендап-шоу «Трансформация» об уроках пандемии искрометно расскажут Лилия Панько (Норильск), Дарья Анциферова (Чита), Александр Овчинников (Мончегорск) и Инна Чугунова (Заполярный).

Ярким событием форума станет «Душевный разговор» о благотворительности. Участники — актриса, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда «Вера» Ингеборга Дапкунайте и известный российский писатель и публицист Александр Цыпкин.

Не забыли организаторы и о домашних животных. Их звездный час настанет во время проведения флешмоба «ZOOm-перерыв», когда участники смогут привести в кадр своего питомца. Это добавит мероприятию легкости и одновременно напомнит об ответственности за животных, жизнь которых тоже изменилась в период пандемии.

Диджитал-формат позволит в режиме реального времени подключиться сотням активистов, вне зависимости от места их проживания и рода деятельности, а «Телемост» из разных студий объединит участников от запада до востока. Для участия в форуме необходима предварительная регистрация.

Форум социальных технологий — одно из мероприятий «Норникеля» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей».

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникеля»

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