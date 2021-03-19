Красноярцам рассказали об опасности на жд-путях

Впервые в Красноярске железнодорожники организовали профилактическую акцию «Жизнь, которая бесценна!» в супермаркетах правобережья, расположенных рядом с КрасЖД.

Мероприятие рассчитано на покупателей, которые приходят в магазин из микрорайонов, находящихся по другую сторону от железной дороги.

Первой точкой, в которой состоялась акция, стал крупный супермаркет рядом со станцией Енисей. На этой станции часто фиксируются нарушения правил безопасности. Одно из самых распространенных: люди с риском для жизни переходят Транссибирскую магистраль и несколько станционных путей, игнорируя при этом существующий виадук.

Акция проводилась в вечернее время, когда в магазине больше всего покупателей, в формате интерактива. В фойе супермаркета была установлена промо-стойка КрасЖД. Волонтеры предлагали посетителям поучаствовать в блиц-викторине на знание правил: где разрешено переходить пути и почему нельзя быстро остановить поезд, почему запрещено подниматься на вагоны и в чем опасность наушников при нахождении на объектах транспорта. Участникам вручались специальные призы, а также памятки и блокноты.

«Несмотря на возможность пересечь пути по пешеходным мостам или переходам, оборудованным светофорами, люди часто спешат и идут там, где им хочется, не задумываясь о последствиях. Поэтому мы постоянно ищем новые способы прямого общения с нашей аудиторией. Это продиктовано простым желанием напомнить людям правила безопасности, соблюдение которых сохранит здоровье и жизнь», – отмечает начальник службы охраны труда и промышленной безопасности Красноярской железной дороги Денис Гогин.

Планируется, что акция «Жизнь, которая бесценна!» пройдёт еще в нескольких супермаркетах Красноярска и Абакана, расположенных рядом с магистралью.

Отметим, что с начала 2021 года на объектах Красноярской железной дороги из-за несоблюдения правил безопасности пострадало 11 человек, из них 9 погибло.

фото: КрасЖД