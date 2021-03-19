В Красноярске откроются сразу две главных выставки сезона-2021

Сразу два масштабных события для любителей туризма и активного отдыха стартуют в Красноярске 25 марта, в преддверии сезона отпусков: в МВДЦ «Сибирь» откроются выставки «Енисей» и «Охота. Рыбалка. Хобби». Посетителей ждут выгодные предложения, куда отправиться в путешествие, где отдохнуть и поправить здоровье, а также настоящий рай для мужчин с сотнями лодок, машинами и товарами для охоты и рыбалки.



ЕНИСЕЙ



• Выездные офисы известных туристических компаний. Специалисты компаний «СВ-тур», «Вокруг света», «Дюла-тур», «Полония» и других помогут подобрать направление по приятным ценам, здесь можно будет забронировать тур и прямо на выставке сразу оплатить, чтобы сэкономить время.

• «Знакомый незнакомец» Красноярский край. Более 10 районов Красноярского края готовят для посетителей большую программу с национальным колоритом: Сухобузимский, Шушенский, Шарыповский, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и др. Гостям не только расскажут о том, где в крае можно отдохнуть и поправить здоровье, но и представят возможности активного отдыха, а также угостят местными деликатесами и национальными блюдами, научат делать сугудай прямо на выставке. Все желающие смогут сфотографироваться в настоящем чуме, костюме казака, выбрать сувениры и принять участие в народных гуляньях.

• «В гости к соседям». Отдельную экспозицию займут представители Республики Хакасия. Впервые красноярцев познакомят с туристским брендом «Горная Хакасия». Территория славится своими гастрономическими фестивалями, уютными гостевыми домами и базами отдыха, вкусной выпечкой и блюдами таежной кухни. Здесь развивают комфортный экологический туризм. Также впервые на выставке представят ассоциацию «Карлов створ», которая пригласит туристов на крупнейшую ГЭС России Саяно-Шушенскую, прекрасные горнолыжные трассы, парки отдыха и различные маршруты. Традиционно гостей будет ждать ведущий туроператор Республики Хакасия — «Discovery».

• Лучшие санатории. Свои услуги предложат санатории Краснодарского края, Крыма, Бурятии, Хакасии, Алтайского края, Новосибирска, Иркутска и Красноярья. Впервые можно будет выбрать отдых и лечение в одной из лучших здравниц Сибири — санатории «Кедр» (Иркутская область); в крупнейшем санатории Новосибирской области «Рассвет», причём с максимальной скидкой только в дни выставки! Кроме того, первый раз в выставке примет участие одна из лучших грязелечебниц Анапы — санаторий «БФО».

• Далёкий близкий Крым. Сразу пять предпринимателей из Крыма предложат лучшие места размещения на побережье: отель «Седьмой Сектор» (г. Саки), отель «ЛЕТО» (Коктебель), гостиницу «Чайка» (Гурзуф) и другие.



Также на выставке будут представлены туры за рубеж и местный отдых: круизы по Енисею, сплавы на Мане, базы отдыха на Красноярском море. Будет работать фотовыставка государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский».



ОХОТА. РЫБАЛКА. ХОББИ



Посетителей «мужской» выставки ждут больше сотни новых моделей лодок, десятки лодочных моторов, внедорожники для путешествий, а также снасти, одежда и снаряжение для любителей активного отдыха.



• Лодки от производителей. Впервые на выставке представят катера и лодки из полипропилена, спроектированные специально для мелких каменистых рек Сибири и Дальнего Востока (производитель — красноярская компания «Краскатер»). Также впервые свои алюминиевые катера продемонстрирует судостроительное предприятие KRASBOAT. Первый раз на выставку приедет производитель лодок, аэроглиссеров, катамаранов из Бердска (Новосибирская область) — конструкторское бюро «Русские амфибии».

• Внедорожники для путешествий. Тем, кто предпочитает путешествовать за рулём, впервые на выставке представят кроссоверы и внедорожники для любых поездок (Хавейл центр АВТОПЛЮС — первый официальный дилер бренда Haval в Красноярском крае).

• Техника от официальных дилеров. В отдельном павильоне будут представлены новинки водомоторной техники от Торгово-сервисного центра «Флагман»: более 100 единиц — лодок и катеров, навесные моторы различных брендов, сопутствующие товары.

• Новинки для активного отдыха, охоты и рыбалки. Впервые компания «ТРЕЙД НФ» предложит бездымное топливо (древесно-угольные брикеты) для гриля, барбекю, мангалов, каминов и печей. Компания «Техноком» представит портативные Gps-навигаторы Garmin для всех видов экстремального отдыха (не боятся ни грязи, ни морозов, могут быть установлены на лодке, снегоходе или квадроцикле), эхолоты для рыбалки, умные часы для самых суровых условий.



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ



Для специалистов в рамках выставки пройдёт целый ряд мероприятий, организованных под эгидой агентства по туризму Красноярского края: съезд туристских информационных центров (ТИЦ) Красноярского края, пленарное совещание «Приоритеты развития туризма: региональные аспекты», семинар «Изменения законодательства в сфере туризма», заседание Общественного совета при агентстве по туризму Красноярского края по вопросам обеспечения безопасности туристов и экскурсантов региона на туристских маршрутах края.



Состоятся встречи, посвящённые современным digital-инструментам продвижения турпродукта, развитию речного туризма в Красноярском крае, новым музейным стратегиям и туристским ресурсам города Красноярска. Пройдёт презентация национального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (медицинский туризм)».



Запланированы встречи с трэвел-блогерами (знатоком хайкинга Леной Стоговой, путешественником и фотографом Сергеем Савиным, мамой троих детей и путешественницей Верой Плотниковой и др.), кейсовый чемпионат для студентов «Экологический туризм у себя дома», интерактивная площадка «Квиз: Туризм Красноярья от А до Я».



Завершатся выставки традиционным розыгрышем призов среди посетителей. Будут разыграны лодка с мотором, путёвки в санатории, сертификаты на базы отдыха, прогулки по Енисею, сплавы по Мане, наборы снастей и другие призы от участников выставки.



Выставки будут работать с 25 по 28 марта в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19).

Генеральный партнёр комплекса выставок "Енисей" и "Охота. Рыбалка. Хобби" – ТСЦ «ФЛАГМАН».

Генеральный партнёр выставки "Охота. Рыбалка. Хобби" – официальный дилер Mitsubishi в Красноярске "Медведь-Север".