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По Красноярску запретят ездить большегрузам

Главная Общество
Красноярск
09:52 19 Марта 2021
дороги, грузовики, красноярск, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На время весенней распутицы по Красноярску запретят ездить большегрузам. Ограничения начнут действовать 19 апреля и продлятся до 18 мая. Главная цель запретов – сохранить дороги города во время сложных погодных условий.

«Начинает активно сходить снег, оттаивает почва, в грунте начинается движение подземных вод. Это может привести к снижению несущей способности некоторых участков дорог. В качестве профилактики такая мера вводится ежегодно», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение не будет распространяться на транспорт, который задействован в перевозках, обозначенных в постановлениях краевого правительства. У водителей есть возможность получить разрешение на перевозки в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства на ул. Калинина, 75/4. Если грузовик будет передвигаться по дорогам без такого документа, то владельцу грозит штраф до 500 тысяч рублей, а водитель может лишиться прав на срок до шести месяцев. На дорогах будут работать передвижные и стационарные посты весового контроля.

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