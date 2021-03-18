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Зампред правительства края Алексей Подкорытов прокомментировал увольнение Модестова

Главная Общество
Красноярск
17:30 18 Марта 2021
общество, здравоохранение, врач, онкология, комментарии, красноярск, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Заместитель председателя Правительства Красноярского края выступил с докладом на сессии краевого парламента. Он официально прокомментировал решение об увольнении главного врача онкологического центра.

По его словам, Андрей Модестов не выполнил несколько важных поручений:

«Не была сформирована оптимальная маршрутизация больных с онкологическими заболеваниями в районах края, не проведено полное исследование всех онкобольных, находящихся под наблюдением в медицинских учреждениях».

Также причиной увольнения стали результаты проверки фонда обязательного медицинского страхования. В ходе экспертизы выяснялось, что количество нарушений прав больных выросло за последние два года в два раза (данные на начало 2021 года).

Подкорытов сообщил, что нового главврача сейчас активно выбирают, рассматриваются разные варианты:

«Кандидаты на место нового руководителя онкологического центра сейчас обсуждаются, их несколько. Это все специалисты, которые отвечают требованиям необходимым для руководителя крупного медицинского клинического центра: научная степень, опыт работы, соответствующая профессиональная категория».

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