Зампред правительства края Алексей Подкорытов прокомментировал увольнение Модестова

Заместитель председателя Правительства Красноярского края выступил с докладом на сессии краевого парламента. Он официально прокомментировал решение об увольнении главного врача онкологического центра.
По его словам, Андрей Модестов не выполнил несколько важных поручений:
«Не была сформирована оптимальная маршрутизация больных с онкологическими заболеваниями в районах края, не проведено полное исследование всех онкобольных, находящихся под наблюдением в медицинских учреждениях».
Также причиной увольнения стали результаты проверки фонда обязательного медицинского страхования. В ходе экспертизы выяснялось, что количество нарушений прав больных выросло за последние два года в два раза (данные на начало 2021 года).
Подкорытов сообщил, что нового главврача сейчас активно выбирают, рассматриваются разные варианты:
«Кандидаты на место нового руководителя онкологического центра сейчас обсуждаются, их несколько. Это все специалисты, которые отвечают требованиям необходимым для руководителя крупного медицинского клинического центра: научная степень, опыт работы, соответствующая профессиональная категория».