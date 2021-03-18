Зампред правительства края Алексей Подкорытов прокомментировал увольнение Модестова

Заместитель председателя Правительства Красноярского края выступил с докладом на сессии краевого парламента. Он официально прокомментировал решение об увольнении главного врача онкологического центра.

По его словам, Андрей Модестов не выполнил несколько важных поручений:

«Не была сформирована оптимальная маршрутизация больных с онкологическими заболеваниями в районах края, не проведено полное исследование всех онкобольных, находящихся под наблюдением в медицинских учреждениях».

Также причиной увольнения стали результаты проверки фонда обязательного медицинского страхования. В ходе экспертизы выяснялось, что количество нарушений прав больных выросло за последние два года в два раза (данные на начало 2021 года).

Подкорытов сообщил, что нового главврача сейчас активно выбирают, рассматриваются разные варианты: