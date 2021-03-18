131 новый случай COVID-19 подтвердился за сутки в крае

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 131 человека, 119 вылечились, 11 погибли.

По данным Роспотребнадзора под наблюдением врачей продолжают находиться 13 098 человек, снято с наблюдения за последние сутки 824 человека.

Случаи заболевания регистрировались во всех территориях края, наибольшее количество заразившихся в Красноярске — 38 случаев, в Канске — 17, и в Балахтинском и Богучанском районах — 10 в каждом соответственно.

С начала мировой пандемии в Красноярском крае 65 144 подтвержденных диагноза, из них 60 302 вылечили, 3017 погибших при 2 474 468 проведенных тестах на коронавирус.