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Красноярцы остались недовольны организацией вчерашнего концерта Artik&Asti

Главная Общество
Красноярск
14:30 18 Марта 2021
красноярск, звезды, тур, концерт, организация
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители города, которые были на концерте украинской группы, сообщили в социальных сетях, что организация оставляла желать лучшего. Выступление артистов задержали почти на час, а на стадионе было холодно.

Концерт должен был состояться во Дворце им. Ярыгина, потом его несколько раз переносили и меняли то дату, то место. 17 марта он все-таки состоялся, но из-за ограничительных мер его провели в «Платинум Арене».

Также стоит отметить, что перед зрителями пела только Анна Дзюба (Asti), Артём Умрихин (Artik) не смог выйти к зрителям из-за высокой температуры.

«Концерт задержали на час, танцпол был заставлен стульями в целях защиты от коронавируса, а на сцену вышла только певица. Честно говоря, ожидание было тяжелым, потому что на стадионе было очень холодно, можно было какую-нибудь группу на разогрев поставить. Несмотря на это, артистка отработала за двоих, было зажигательно. Все мои возмущения растворились в танцах, пускай даже сидя», — поделилась с sibnovosti.ru красноярка Анастасия Баскова, которая была на концерте.

Известно, что организатором является петербургское агентство «Росдэнс», они никак не комментировали недовольные комментарии людей по поводу концерта.

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