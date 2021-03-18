18 марта
Красноярск
погода -1 °C
73.1
 
€ 86.97
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

У четырех автобусных остановок в Красноярске теперь новые названия

Главная Общество
Красноярск
14:28 18 Марта 2021
остановки, парк, переименование, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Четыре автобусные остановки и парк в Солнечном получили новые названия. По постановлению о наименовании городских объектов, в схемах маршрутов появятся остановки «Переулок Речной» вместо «Мебельный магазин», «Эко-парк «Гремячая грива» вместо «Сопки», «Озеро-парк» вместо конечной «Мясокомбинат» и «Молодежная» вместо «Мясокомбинат, ул. Норильская».

Новый парк в Солнечном теперь называется «Солнечная поляна», он расположен в границах пр. Молодежного – 60 лет Образования СССР – ул. Микуцкого.

Отметим, что процесс смены названий остановок для Красноярска традиционный – это связано с появлением в городе новых объектов или ликвидации старых. Например, несколько лет назад остановку «Университет» на ул. Маерчака переименовали в «Бизнес-центр «Баланс», а остановку «Проходная» на ул. Волжской - в «Образцово», так называется ближайший жилой комплекс.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы остались недовольны организацией вчерашнего концерта Artik&Asti

Красноярцы остались недовольны организацией вчерашнего концерта Artik&Asti

18 Марта 2021 г.
При этом сам концерт горожанам понравился
Новости Красноярска: Депутаты заксобрания заинтересовались увольнением Андрея Модестова

Депутаты заксобрания заинтересовались увольнением Андрея Модестова

18 Марта 2021 г.
На сегодняшней сессии краевого парламента депутат Александр Глисков сказал, что люди вправе знать, за что конкретно увольняют главного врача онкоцентра: «Я предлагаю, чтобы минздрав предоставил нам информацию о работе уважаемого человека Андрея Модестова. Я считаю, что не очень кр...
Новости Красноярска: Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

18 Марта 2021 г.
СГК и ООО «ЭСК Энергосервис» провели энергоаудит в трех домах
Новости Красноярска: В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

В центре Красноярска построят многоуровневую парковку

18 Марта 2021 г.
Она сможет вместить 250 автомобилей
Новости Красноярска: Скачать приложение за пять секунд: МегаФон ускорил интернет в селах края

Скачать приложение за пять секунд: МегаФон ускорил интернет в селах края

18 Марта 2021 г.
МегаФон за 2020 год построил базовые станции 4G в 118 поселках края
Новости Красноярска: Цены на проезд в автобусе могут подняться до 30 рублей

Цены на проезд в автобусе могут подняться до 30 рублей

17 Марта 2021 г.
Красноярские перевозчики планируют выступить с такой инициативой
Новости компаний
17/03
Группа молодых ученых Университета Решетнёва получит 2,5 миллиона рублей как победитель конкурса научно-исследовательских проектов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

Красноярские ученые создали набор реагентов для диагностики острых лейкозов

18 Марта 2021 г.
Это позволяет врачам оперативно назначить лечение
Новости Красноярска: «Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

«Молодые звезды классической музыки» приедут в Красноярск

18 Марта 2021 г.
Концертный тур пройдет по всей России
Новости Красноярска: Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

Заседание главной коллегии министерства культуры назначено на 22-24 марта

18 Марта 2021 г.
На нем обсудят актуальные вопросы и тенденции культурной политики
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru