У четырех автобусных остановок в Красноярске теперь новые названия

Четыре автобусные остановки и парк в Солнечном получили новые названия. По постановлению о наименовании городских объектов, в схемах маршрутов появятся остановки «Переулок Речной» вместо «Мебельный магазин», «Эко-парк «Гремячая грива» вместо «Сопки», «Озеро-парк» вместо конечной «Мясокомбинат» и «Молодежная» вместо «Мясокомбинат, ул. Норильская».

Новый парк в Солнечном теперь называется «Солнечная поляна», он расположен в границах пр. Молодежного – 60 лет Образования СССР – ул. Микуцкого.

Отметим, что процесс смены названий остановок для Красноярска традиционный – это связано с появлением в городе новых объектов или ликвидации старых. Например, несколько лет назад остановку «Университет» на ул. Маерчака переименовали в «Бизнес-центр «Баланс», а остановку «Проходная» на ул. Волжской - в «Образцово», так называется ближайший жилой комплекс.