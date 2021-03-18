Депутаты заксобрания заинтересовались увольнением Андрея Модестова

На сегодняшней сессии краевого парламента депутат Александр Глисков сказал, что люди вправе знать, за что конкретно увольняют главного врача онкоцентра:

«Я предлагаю, чтобы минздрав предоставил нам информацию о работе уважаемого человека Андрея Модестова. Я считаю, что не очень красиво поливать грязью человека и говорить, что он «тяп-ляп» работал. Я хочу узнать, в чем конкретно заключается претензия».

Напомним, накануне в социальных сетях появилась информация об отставке главного врача краевого онкологического диспансера имени А. И. Крыжановского Андрея Модестова, затем скорую отставку подтвердил и краевой министр здравоохранения Борис Немик.