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Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Главная Общество
Красноярск
10:54 18 Марта 2021
энергетика, теплоснабжение, оплата, услуги
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Жители часто обращаются в СГК с вопросом, почему в квартирах с одинаковой площадью, в однотипных домах, расположенных в одном районе, бывает разная сумма начислений за тепло. Ответ прост: дома потребили разное количество тепла. СГК и специализированная компания ООО «ЭСК Энергосервис» провели энергоаудит в трех типовых панельных пятиэтажках, чтобы разобраться, от чего зависит их энергоэффективность.

Дома №21, 29 и 33а на Свердловской улице в Красноярске — с виду как братья-близнецы, но жители практически одинаковых типовых квартир в соседних домах платят за тепло разные суммы. Например, разница в начислениях за январь, самый холодный месяц этой зимы, в квартирах с одинаковой площадью может превышать 500 рублей. Все — из-за разного объема энергопотребления.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Логично, что больше всего тепла потребил дом с самой большой площадью — №33а. Но в домах №21 и 29 разница в потреблении тепла превысила 20%, и это при практически одинаковой общей площади. При этом в пересчете на квадратный метр больше всего тепла взяли и дороже за него заплатили в доме №21, а больше всех сэкономили жители дома №29.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Чем полезен индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Больше всего тепла на квадратный метр тратит дом №21, туда и идем с проверкой в первую очередь. В подвале довольно жарко, от крашеных на много слоев труб исходит сухое тепло. Теплоизоляция есть, но не везде. Регулировка температуры в этом доме выполняется в элеваторном узле: в нем отдавшая тепло вода смешивается с горячей водой из теплосети и снова идет обогревать квартиры. Количество горячей воды, поступающей в дом, регулируется с помощью специального механического устройства — сопла. Диаметр сопла рассчитывают специалисты СГК, а за его установку и эксплуатацию отвечает управляющая компания.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Специалист тепловой инспекции СГК проводит замеры — параметры температуры и давления соответствуют заданному графику. Проверяет пломбу рядом с соплом. Некоторые жилищные организации самовольно меняют диаметр сопла, и это чревато дополнительным ростом цифр в квитанциях. Но здесь все в порядке, оборудование работает исправно.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

В домах №29 и 33а недавно был капитальный ремонт. Раньше там работали такие же элеваторные узлы, а теперь сверкают новым металлом теплообменники и краны ИТП. Трубы одеты в изоляцию из современных композитных материалов, поэтому в помещении не жарко.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Температуру воды, поступающей в квартиры для отопления, здесь регулирует автоматика: в морозы батареи греют жарче, во время потеплений — слабее. Конечно, ТЭЦ тоже меняет температуру отпускаемой в сеть воды в зависимости от погодных условий по согласованному городом графику. Но большая система инертна — вода в магистралях долго остывает и медленно нагревается. В нашем резко континентальном климате, когда за сутки перепады температуры могут превышать 20 градусов, ситуацию спасает тонкая работа ИТП.

Забирая ровно столько тепла, сколько нужно, ИТП помогает экономить средства жителей, а качественная изоляция труб внутри дома снижает тепловые потери. 

Утечки тепла — к утечкам финансов

ИТП помогает тонко регулировать температуру батарей, но если в доме есть утечки тепла, их придется греть сильнее, чтобы люди не мерзли. Обследовать тепловой контур дома и увидеть, где тепло несанкционированно его покидает, можно с помощью тепловизора. Выбираем морозный день, идем на теневую сторону, чтобы солнце не вносило своих корректив, и «просвечиваем» стены.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?
Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

В доме №21 панели над подвалом ярко горят на экране тепловизора. Это тепло от неизолированных труб ускользает на улицу. Под чердаком тоже есть свечение.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Из квартир сильнее всего тепло уходит через старые окна с деревянными рамами. По словам директора ООО «ЭСК Энергосервис» Вадима Рябинкина, даже хорошее старое окно с двойными деревянными рамами выпускает на 10% больше тепла, чем стандартное пластиковое со стеклопакетом.

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Дом №33а выделяется среди соседей белизной свежепокрашенных стен. Во время капитального ремонта тут не только заменили теплофикационное оборудование, но и установили новые двери в подъездах, покрасили стены. Но, как только начинаем замеры, из окна выглядывает мужчина с жалобой на холодный угол. И утечка в вертикальном шве между двух квартир действительно находится, но не в там, куда указывает житель дома. «С панелями такое бывает, — объясняет Вадим, — холодный воздух задувает в одном месте, проходит через внутренние полости и холодит пол с другой стороны».

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Дом №29 — не такой нарядный, как сосед, но оказывается почти образцовым в плане отсутствия утечек. Не считая пары тех же деревянных окон, замечаний к его энергоэффективности нет. Подвал, чердак и межпанельные швы в полном порядке. Вот и объяснение чудесной разницы в квитанциях.

Регулировка, изоляция и утепление
Итак, мы выяснили, что при прочих равных условиях меньше всего заплатят в том доме, где регулировку тепла выполняет «умная автоматика», тепловой контур не нарушен, а жители умеют беречь энергоресурсы. При этом качественно сделанный капитальный ремонт может вернуть дому утраченную энергоэффективность. «Да, некоторые жалуются, что после капремонта в квартирах стало прохладнее, — делится активная дама почтенного возраста из дома №33а, — привыкли, грубо говоря, чуть ли не в трусах ходить. А по мне, так лучше иногда кофточку надеть, но от жары весной не страдать, когда солнце начинает припекать. Ну и не переплачивать».

Площадь — одинаковая, сумма за тепло — разная. В чем дело?

Мы проверили три практически одинаковых дома, но еще заметнее будет разница между новым кирпичным домом и старой хрущевкой. Если есть подозрение, что тепло уходит из дома впустую, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Если установка ИТП вне программы капитального ремонта — дело довольно затратное, то утеплить трубы в подвале и межпанельные швы под силу любой жилищной организации. Конечно, про свои окна и двери жителям тоже забывать не стоит.

Еще больше о том, как выбрать энергоэффекитвный дом и экономить на ресурсах, читайте в материале по ссылке

Фото: СГК
По материалам СГК

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